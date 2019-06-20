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New York borsası yükselişle açıldı

20 Haziran 2019 Perşembe 16:47
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,93 artışla 26.751,21 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,01 kazançla 2.956,14 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kazancıyla 8.088,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından pozitif bir seyir izliyor.

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı. Faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı belirtilen Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulandı. Açıklamada, enflasyonun zayıf seyrettiği vurgulanarak, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi. Gelecekteki politika ayarlamaları konusunda "sabırlı" olunacağı ifadesi karar metninden çıkarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

Küresel büyümedeki yavaşlama, enflasyonun hedeflerin altında kalması ve ABD’nin Çin başta olmak üzere ticaret ortaklarıyla devam eden müzakerelerin endişeye neden olduğunu ifade eden Powell, açıklanacak veri ve ticaret görüşmelerinin atılacak adımlar konusunda belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, pay piyasalarının Fed'in "güvercin" duruşundan destek bulduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:47
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

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