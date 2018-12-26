New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı26 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,87 artışla 21.892,37 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 kazançla 2.375,83 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 değer kazancıyla 6.273,34 puanda seyrediyor.
Analistler, küresel piyasaların büyük bölümünün Noel tatiline devam ettiğini belirterek, bugün ABD, Richmond Fed aralık ayı imalat endeksinin takip edileceğini ifade etti.
YORUM YAZ