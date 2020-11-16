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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:50:06 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artışla 29.817,02 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 yükselişle 3.612,77 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 11.843,99 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler, endekslerin pozitif bir seyir izlemesinde etkili oldu.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.

Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech de geçen hafta, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelere ilişkin haberler ekonomik toparlanmaya dair umurları artırırken, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı yapan şirketlerinin hisselerinde yükseliş görüldü.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 6,3 değerine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

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