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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

2020-04-24 16:56:33 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,8 artışla 23.628,24 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 kazançla 2.815,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 yükselişle 8.530,08 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, hafta başında tarihi düşüşler gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanmanın sürmesi etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili, bugün TSİ 16.38 itibarıyla yüzde 3,9 artışla 22,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, yüzde 7,4 artışla 17,71 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine ilave destek sağlanması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını dün kabul etti.


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