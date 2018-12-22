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New York borsası sert geriledi

22 Aralık 2018 Cumartesi 00:46
New York borsası sert geriledi

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününde Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle gece yarısı kısmen kapanacağı endişeleriyle sert değer kaybetti.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,81 düşüşle 22.445,37 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,06 kayıpla 2.416,58 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,99 azalışla 6,333.00 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen bir bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, endeksleri haftanın son işlem günü de aşağı çekti.

Amerikan Kongresi, yerel saatle gece yarısına kadar Trump'ın onaylayacağı yeni bir tasarıyı geçiremez ya da Trump geri adım atmazsa federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 00:46
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