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Ekonomi New York borsası sert düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası sert düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:31:19 -
New York borsası sert düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin etkisiyle günü yüzde 3'ü aşan değer kayıplarıyla tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde düşüş gösterdi ve yüzde 3,43 azalarak, 26.520,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,54 kayıpla 3.270,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,73 azalışla 11.004,87 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dair endişeler etkili oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu aşarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vakalardaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla Fransa genelinde "sokağa çıkma" kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

ABD'de Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik de piyasaları olumsuz etkilemeye devam etti.

Ülkede 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutlar azalırken, ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Seçimden sonra şimdiye kadar gördüğünüz en iyi teşvik paketini getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, öncü dış ticaret açığı olarak nitelendirilen mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 79,4 milyar dolara geriledi.

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