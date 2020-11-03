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Ekonomi New York borsası seçim gününde yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası seçim gününde yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:51:43 -
New York borsası seçim gününde yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,21 artışla 27.251,58 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 yükselişle 3.344,49 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 artarak 11.035,83 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve postayla oy kullanma tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen seçim için doğu saatiyle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla seçmenler oylarını kullanıyor.

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 35 sandalye için de oy veriyor.

Ülkede gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alırken, Kovid-19 salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

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