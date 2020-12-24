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Ekonomi New York borsası Noel arifesinde yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası Noel arifesinde yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:02:14 -
New York borsası Noel arifesinde yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, Noel arifesinde güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 30.198,04 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 3.697,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 artarak 12.799,91 puandan işlem görmeye başladı.

Noel arifesinde yarım gün işlem görecek piyasalar, açılışta pozitif bir seyir izledi.

Piyasalardaki olumlu havada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlaması etkili oldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan ekonomik destek paketine tepki göstermesinin ardından pakete ilişkin belirsizlik sürerken, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Demokratlar'ın 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetti.

Trump, destek paketini "rezalet" olarak nitelendirerek, Kongre'ye 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısında bulunmuştu.

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