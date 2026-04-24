SON DAKİKA
ABD'de New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.

New York borsası, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin iyimserlik yeniden güçlenirken haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 49.230,71 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artışla 7.165,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kazançla 24.836,60 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı ve bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine yönelik beklentileri artıran haberler piyasalarda olumlu karşılandı.

 

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceğine dair haberlerin ardından Washington yönetiminden de görüşmelere ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise toplantıya gitmeyeceğini açıkladı.

Söz konusu haberler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıklamasının ardından geldi.

Bu gelişmelerle birlikte, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların etkisiyle savaş öncesi seviyelerin üzerinde seyretmeye devam eden petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme görüldü.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 106 dolar olurken aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,8 azalarak 95,1 dolardan alıcı buldu.

Şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Amerikan çip üreticisi Intel’in ikinci çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin tahminleri geride bırakması sonrası hisseleri yüzde 23,6 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda 49,8'e yukarı yönlü revize edilse de tüm zamanların en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

