New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak istihdam verileri öncesi günü karışık seyirle bitirdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalışla 32.726,82 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 4.151,94 puana inerken Nasdaq endeksi yüzde 0,41 artışla 12.720,58 puana çıktı.

ABD'de yarın açıklanacak temmuz ayı istihdam raporu öncesi endeksler, karışık bir seyir izledi.

Analistler, istihdam verilerinde iş gücü piyasasının ve ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi aranacağını belirtti.

İstihdam raporunun öncesinde bugün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına dair veriler ise iş gücü piyasasında bir miktar yumuşamaya işaret etti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada 260 bine çıkarak beklenenden fazla yükseliş gösterdi.

Ülkede dış ticaret açığı ise haziranda aylık bazda yüzde 6,2 azalışla 79,6 milyar dolara inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Son veriler, ticaretin üçüncü çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu düşürmeye yardımcı olmak için Fed'in faiz oranlarını yüzde 4'ün üzerine çıkarması gerektiğini belirtti. Mester, faiz oranlarının bu yıl ve gelecek senenin ilk yarısı boyunca yükselmeye devam edeceğini kaydetti.