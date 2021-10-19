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Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalarak 35.259,01 puana düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 01:55:00 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 4.486,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 yükselişle 15.021,8 puana çıktı.

Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması ve enflasyonist endişelerin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Çin ekonomisi, 3'üncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterdi.

Enflasyonist kaygıların etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,62 seviyelerine kadar yükseldi.

Makroekonomik tarafta da sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

Analistler, ABD'de şirketlerin üçüncü çeyreğe ait finansal sonuçlarının bu hafta da yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Netflix, Tesla ve IBM gibi teknoloji şirketlerinin bilançolarının beklendiğini bildirdi.

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