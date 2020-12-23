  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:43:56 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puan değer kaybetti ve yüzde 0,67 düşüşle 30.015,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 3.687,20 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artışla 12.807,92 puana çıktı ve rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı pazartesi günü Senato'da onaylamasına rağmen endeksler, salı günü karışık bir seyir izledi.

Piyasalardaki karışık seyirde, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkmasının yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Birçok ülke, yeni virüs türü nedeniyle İngiltere ile uçuşları durdurma kararı alırken ABD'de New York eyaletinin talebi üzerine 3 hava yolu şirketi, İngiltere'den gelecek yolcular için "negatif" Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi.

Öte yandan ABD'de içinde açıklanan verilere göre, ülke ekonomisinin üçüncü çeyreğe ait büyüme verisi yüzde 33,1'den yüzde 33,4'e revize edildi.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise aralıkta aylık 4,3 puan azalarak 88,6 seviyesine geriledi ve beklenmedik bir düşüş gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi
Dünya

Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi

İsrail medyası, bir İsrail denizaltısının Mısır’ın onayından sonra Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi’ne yöneldiğini ve amacının İran’a ..
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal bir karara imza attı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay