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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:44:48 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 27.433,48 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artarak 3.351,26 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,87 azalışla 11.010,98 puana geriledi.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, ABD ve Çin arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik kararnameleri imzalamasının ardından, Hazine Bakanlığı aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in de olduğu 11 kişinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Piyasaların hafta boyu takip ettiği Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerde ise Trump yönetimi ve Demokratlar arasında anlaşma sağlanamadı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam beklentileri geride bırakarak temmuzda 1,76 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi.

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