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New York borsası karışık seyirle açıldı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45
New York borsası karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 27.208,66 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 3.024,85 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 8.323,93 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay başlayacağı faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin azalması ile pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:45
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

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