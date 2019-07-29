New York borsası karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 27.208,66 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 3.024,85 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 8.323,93 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay başlayacağı faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin azalması ile pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığını kaydetti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.