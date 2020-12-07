New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 30.141,85 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 3.690,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 12.473,35 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı rekor seviyelerde kapayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomik etkisine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 15 milyonu aşarken, salgını kontrol altına almaya yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Ülkenin California eyaletinin San Jaoquin ve Güney California bölgelerinde, yükselen Kovid-19 vakaları dolayısıyla "evde kal" talimatı yayımlandı.

Ülkede geçen hafta yayımlanan istihdam raporu ise piyasaları hayal kırıklığına uğratmış ancak teşvik umutlarını artırmıştı.

ABD'de tarım harici sektörlerde istihdamın kasımda 245 bin kişi artarak piyasa beklentilerini karşılayamamasının ardından Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, istihdam raporunun "güçlü ve acil yardım" ihtiyacının her zamankinden daha önemli olduğunu gösterdiğini ifade etmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise teşvik paketine ilişkin ABD Kongresi'ndeki görüşmelerin ivme kazandığını belirterek Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ile konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Analistler piyasaların bu hafta, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine ilişkin gelişmeleri ve geçen hafta başında teklif edilen 908 milyar dolarlık paketin detaylarını takip edeceğini belirtti.