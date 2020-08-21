  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:02:01 -
New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 kayıpla 27.709,14 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 3.383,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 11.275,41 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında dün günü teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapayan endeksler, bugün açılışta dalgalı bir seyir izledi.

Piyasalardaki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’
Dünya

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’

Dünya Türkiye’nin ‘müjde’ açıklamasını beklerken Karadeniz’de doğal gaz bulundu iddiaları gündeme geldi. Doğal gaza ilişkin açıklamalar peş ..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı