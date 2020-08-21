New York borsası karışık seyirle açıldı
WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 kayıpla 27.709,14 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 3.383,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 11.275,41 puandan işlem görmeye başladı.
Amerikan borsasında dün günü teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapayan endeksler, bugün açılışta dalgalı bir seyir izledi.
Piyasalardaki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler etkili oldu.