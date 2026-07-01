New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası, yılın ilk yarısının ve ikinci çeyreğin son işlem gününde yükseliş kaydetti. Kapanışta Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü artıda tamamladı.

Piyasalarda özellikle yarı iletken hisselerindeki güçlü performans öne çıkarken, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşebileceğine yönelik beklentiler de risk iştahını artırdı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 artışla 7.499,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,52 kazançla 26.213,72 puana çıktı.

Özellikle yarı iletken hisselerindeki güçlü performans piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD'li çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,63, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 7,68 ve Intel hisseleri yüzde 6,01 değer kazandı.

ABD ile İran arasında son dönemde tırmanan gerilimin ardından tarafların çatışmaları sonlandırmaya yönelik adımlar atması ve diplomatik girişimlerin risk iştahını desteklemesi piyasalardaki olumlu havayı güçlendirdi.

Ayrıca petrol fiyatlarının çatışma öncesi seviyelere yakın seyretmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına yeniden gitmek zorunda kalabileceğine yönelik endişeleri hafifletti.

Yılın ilk yarısı ve ikinci çeyrek tamamlanırken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen 2020'den bu yana en güçlü çeyreklik performanslarını kaydetti.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları verebilecek makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında yer aldı.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, mayısta 7 milyon 594 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Açık iş sayısı bu dönemde Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle haziranda 91,2 değerine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack yapay zeka altyapısına yönelik talebin enflasyonu besleyen unsurlardan biri olabileceğini belirtti.

Hammack, "Politika açısından bakıldığında, eğer bu durum devam ederse, enflasyonu yeniden hedefe düşürmek için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyabileceğimiz anlamına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.