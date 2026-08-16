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Gündem Lübnan'da İsrail terörü: Ateşkese rağmen 6 ayda 4 bin 346 ölü!
Gündem

Lübnan'da İsrail terörü: Ateşkese rağmen 6 ayda 4 bin 346 ölü!

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Lübnan'da İsrail terörü: Ateşkese rağmen 6 ayda 4 bin 346 ölü!

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 346'ya yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 346'ya ulaştığı, yaralı sayısının da 12 bin 301'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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