  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Altın için İslam Memiş'ten son tahmin: O tarihte çarşı pazar karışacak

Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehir hastanesine destek yerine köstek!

Koç'un damadının serüveni! 2008'de İsveç'teki Silkroad Enstitüsü raporunda ne yazıyordu?

İnce'den Erdoğan'a büyük destek: Az bile yapıyor

Abdullah Gül ne yapmak istiyor? 2011 yılına kadarki FETÖ’cüler dönerse Türkiye uçar mı?

İstanbul'da "idamlıklara" operasyon: 2 bin 665 kişi enselendi

Metin Külünk ÖSYM'den sonra o kurumu işaret etti: Orada köklü bir temizlik şart

Çin çıldırdı! Savaş gemileri ve uçakları harekete geçti
Ekonomi New York borsası güne yükselişle başladı
Ekonomi

New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsasının yükselişle açıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 16:42:00 -
New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsasının yükselişle açıldığı bildirildi.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artarak 32.548,68 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artışla 4.114,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kazançla 12.430,65 puana yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti nedeniyle ABD ve Çin arasında artan tansiyonun etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin Çin'in tehditlerine rağmen dün Tayvan'a yaptığı ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime, piyasalarda ise risk iştahının azalmasına neden olmuştu.

Resesyon endişeleri ve jeopolitik risk algısının arttığı bir ortamda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tondaki sözle yönlendirmeleri de piyasalardaki negatif seyirde etkili olmuştu.

Analistler, ABD ve Çin arasında artan gerileme ilişkin haber akışının yanı sıra şirketlerin devam eden bilanço sezonu ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23