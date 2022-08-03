New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsasının yükselişle açıldığı bildirildi.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artarak 32.548,68 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artışla 4.114,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kazançla 12.430,65 puana yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti nedeniyle ABD ve Çin arasında artan tansiyonun etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin Çin'in tehditlerine rağmen dün Tayvan'a yaptığı ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime, piyasalarda ise risk iştahının azalmasına neden olmuştu.

Resesyon endişeleri ve jeopolitik risk algısının arttığı bir ortamda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tondaki sözle yönlendirmeleri de piyasalardaki negatif seyirde etkili olmuştu.

Analistler, ABD ve Çin arasında artan gerileme ilişkin haber akışının yanı sıra şirketlerin devam eden bilanço sezonu ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.