  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası güne yükselişle başladı
Ekonomi

New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsasının, güne yükselişle başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:25:00 -
New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsasının, güne yükselişle başladığı duyuruldu.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,66 artarak 35.697,99 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,90 artışla 4.562,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 14.357,1 puana çıktı.

Bilanço sezonunda şirket karlılıklarının genellikle beklentileri karşılamasıyla dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da pozitif seyrini korudu.

Merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ederken analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay