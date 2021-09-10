New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,54 artarak 35.068,29 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 4.517,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 15.338,9 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasının ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerin ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlandı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki gerilimi azaltacağına dair beklentiler etkili oldu.

Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliği alanları ile çıkarların ayrıştığı konuların açık bir şekilde ele alındığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, Biden, daha önce bazı federal çalışanlar için getirdiği Kovid-19 aşı zorunluluğunu imzaladığı yeni kararnameyle tüm federal ve sağlık çalışanları ile 100'den fazla personeli olan iş yerlerinin çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerine yükseliş kaydetti.

Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 artarak Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.