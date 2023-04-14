New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 33.886,47 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,21 azalarak 4.137,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 12.123,46 puana geriledi.
Yatırımcılar, karışık ekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasaları haftanın son işlem gününü negatif kapattı.
İlk çeyrek bilanço sonuçlarına göre, ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karı artarken, mart ayına ilişkin perakende satış verileri beklenenden fazla azaldı.
ABD'de sanayi üretimi ise martta aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde geldi.
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Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aylık 1,5 puan artışla 63,5'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Credit Suisse'in ABD iştiraklerinin UB