  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi günü düşüşle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 03:54:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalışla 32.774,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,42 azalarak 4.122,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 kayıpla 12.493,93 puana indi.

ABD'de yarın açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi öncesi yatırımcılar temkinli bir seyir izlerken endeksler, şirketlerin hayal kırıklığı yaratan gelir görünümlerinin etkisiyle düşüş gösterdi.

Çip üreticilerinden Nvidia'nın ardından Micron Technology'nin de makroekonomik faktörler ve tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle gelirlerinin beklentilerin gerisinde kalabileceği uyarısında bulunması sonrası çip şirketlerinin hisselerinde düşüş kaydedildi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında olduğunu belirtti. Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşle enflasyonda hafif bir yavaşlama öngörüldüğüne işaret eden analistler, verinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri de azaltmasının beklendiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23