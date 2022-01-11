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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 00:41:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalarak 36.068,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 4.669,70 puana inerken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 14.942,8 puan oldu.

Endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde ağırlıklı olarak negatif bir seyir izledi.

Goldman Sachs'ın ABD Merkez Bankasından (Fed) bu yıl 4 faiz artırımı beklentisi piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Geçen haftadan bu yana yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gün içinde yüzde 1,81'e kadar çıkmasının ardından yüzde 1,76 seviyelerine geriledi.

Analistler, Fed Başkanlığına ikinci dönem için aday gösterilen Jerome Powell'ın salı günü ABD Senatosu'nda katılacağı oturumda yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olacağını belirtti.

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