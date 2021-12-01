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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözleri sonrası düşüşle kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 01:11:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 650 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,86 azalarak 34.483,72 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,90 azalışla 4.567 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kayıpla 15.537,7 puana indi.

Yeni tip koonavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası kayıplarını artırdı.

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşündüğünü söyledi.

Enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu belirten Powell, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Veri tarafında ise Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık bazda beklentilerin üzerinde düşüş göstererek 2,1 puan azalışla 109,5 değerine geriledi ve 9 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Yeni varyantın ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,45'lere geriledi.

Petrol fiyatlarında da düşüş görülürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 66,7 dolar seviyelerine düştü.

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