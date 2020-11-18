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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:26:37 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 düşüşle 29.783,35 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 3.611,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 azalışla 11.899,34 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ile beklentileri karşılayamayan makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyona ulaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasını ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için endişe kaynağı olduğunu belirterek, ekonominin mali ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar ekimde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Analistler, tüketici harcamalarının artan Kovid-19 vakaları ve devlet desteğinin yetersizliği nedeniyle kısıtlandığını belirtti.

Öte yandan, ABD'li e-Ticaret devi Amazon, ABD'de reçeteli ilaçların satın alınabileceği çevrimiçi eczane hizmeti sunmaya başladığını açıkladı.

Açıklamanın ardından ABD'li eczane zincirlerinin hisselerinde kayıplar görüldü. Ülkenin en büyük eczane zinciri olan CVS'nin hisseleri yüzde 8'in üzerinde düşüş gösterirken, Walgreens'in hisseleri de yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

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