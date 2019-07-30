New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 kayıpla 27.130,77 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 3.004,43 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla 8.234,48 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi konusunda geç kaldığını ve yavaş hareket etmemesi gerektiği" yönündeki açıklamaları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.





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