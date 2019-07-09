New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,46 azalışla 26.682,61 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 2.964,11 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 8.062,62 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, piyasaların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına yönelik ipuçları aradığını belirterek, yatırımcıların yarın konuşması beklenen Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandığını kaydetti.



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