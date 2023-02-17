New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başlangıç yaptı.
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalarak 33.677,01 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 4.077,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 11.777,51 puana indi.
Bu hafta açıklanan veriler ve yetkililerin şahin yorumları nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ilişkin endişeler artarken, pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.
Analistler, "son ekonomik verilerin yüksek ABD enflasyonu, sıkı istihdam piyasası ve tüketici harcamalarındaki esnekliğe işaret etmesinin Fed'e faiz artışları için daha fazla alan sağladığını" söyledi.