  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan’dan müthiş bir hamle! İlk kez bunu yapacak…

Suudi Arabistan'dan 600 milyar dolarlık hamle! Parayı oraya yatırma kararı aldılar

Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz "boğa başı" bulundu

Faşist Ümit Özdağ’ın izinde! Davutoğlu’ndan akılalmaz iftira

Skandal iddia! İsrail arama kurtarma ekibi yanında taşımak istedi, Türkiye reddetti

Bundan sonra yasal süreç işleyecek! Ak Partili isim görevden el çektirildi

Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz gelişme! O gelişmeyi işaret etti...

Dikkat! 84 bin 726 bina yıkılacak!

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararları duyurdu

Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlar devam ediyor! Ruslar, izni verdik: Çok büyük, önemli 3 şok gelişme
Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başlangıç yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 18:01:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalarak 33.677,01 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 4.077,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 11.777,51 puana indi.

Bu hafta açıklanan veriler ve yetkililerin şahin yorumları nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ilişkin endişeler artarken, pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

Analistler, "son ekonomik verilerin yüksek ABD enflasyonu, sıkı istihdam piyasası ve tüketici harcamalarındaki esnekliğe işaret etmesinin Fed'e faiz artışları için daha fazla alan sağladığını" söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23