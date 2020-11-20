New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.



Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 29.446,43 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 3.578,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 azalarak 11.897,13 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve ABD Hazine Bakanlığı ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki fon geriliminin etkisiyle endeksler negatif bir seyri izledi.



ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona ulaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artışla bazı eyaletlerin tedbirleri yeniden uygulamaya koyuldu. New York'ta okullar yeniden kapatılırken, ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da salgını yavaşlatabilmek için yaklaşık 1 ay boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

ABD Hazine bakanlığı ile Fed arasındaki kullanılmayan Kovid-19 fonlarının iade edilmesine ilişkin gerilim de piyasalardaki negatif seyri etkiledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed'den Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi. Fed'in acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma talep eden Mnuchin, 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini istedi.



Öte yandan, Kovid-19 aşısına yönelik gelişmelerde umut verici haberler gelmeye devam etti. Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD'de Kovid-19 aşısının acil kullanıma izin verilmesini istedi. Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.

