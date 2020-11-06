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Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:56:59 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalışla 28.358,37 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 3.503,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 azalışla 11.859,36 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken New York borsasında endeksler, 4 günlük rallinin ardından bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

Ülkede başkanlık seçimlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemlerinin devam etmesi nedeniyle seçim sonuçları henüz netlik kazanmadı.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege sayısına ulaştı.

Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Georgia, Nevada ve Arizona'da Biden'ın ipi göğüslemeye daha yakın olduğu kaydedildi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, ekimde 638 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 6,9'a düştü.

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