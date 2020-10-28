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Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:52:12 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,07 azalışla 26.895,44 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,78 düşüşle 3.330,18 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 azalışla 11.235,71 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dair endişeler etkili oldu.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların azalması da piyasaları olumsuz etkiledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında ekonomik destek paketine ilişkin günlerdir devam eden görüşmelerde bir anlaşma sağlanamazken, ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Seçimden sonra şimdiye kadar gördüğünüz en iyi teşvik paketini getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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