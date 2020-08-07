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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:55:09 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 kayıpla 27.319,21 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 3.339,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla 11.076,48 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD ve Çin arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı. Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine işaret edilen kararnamelerde, söz konusu işlem yasağının 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde ise henüz anlaşma sağlanamadı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin, daha önce yaptığı bir açıklamada, söz konusu teşvik paketinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varmak için çalışıldığını belirtmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam beklentileri geride bırakarak temmuzda 1,76 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi.

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