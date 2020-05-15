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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:00:25 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 170 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,7 azalışla 23.454,83 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9'luk değer kaybıyla 2.826,33 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 düşüşle 8.839,99 puandan işlem görmeye başladı.

Borsadaki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik veriler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin artacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, nisanda aylık yüzde 16,4 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Ülkede sanayi üretimi de nisanda aylık yüzde 11,2 azalarak endeksin 101 yıllık tarihindeki en yüksek aylık düşüşü gösterdi.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin yarı iletkenlerini tasarlamak ve üretmek için ABD teknolojisiyle yazılımlarını kullanma kabiliyetini kısıtlayarak ABD ulusal güvenliği koruma planlarını açıkladı.

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