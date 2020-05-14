  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:45:35 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,9 azalışla 23.049,06 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9'luk değer kaybıyla 2.791,12 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 düşüşle 8.788,04 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin edişeler etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin olarak kaydedildi. Böylece, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, ekonomik görünüme yönelik belirsizliklerle aşağı yönlü risklerin devam ettiğini ve ekonomik toparlanmanın zaman alacağını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı