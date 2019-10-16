New York Belediye Başkanı'nın FETÖ baskısı "Onu iade etmeliyiz"

Tufan ACAR yeniakit.com.tr

ABD'li resmi yetkililer, eski New York Belediye Başkanı Rudolph W. Giuliani'nin 2017 yılında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'den çıkartılması için Donald Trump'a çağrıda bulunduğunu aktarıldı.

ABD Başkanı Donlad Trump ile Giuliani'nin görüşmelerine şahitlik eden çok sayıda resmi yetkili; eski belediye başkanı Giuliani'nin ABD Başkanı'na her görüşmede, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci önceliği olarak Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeliyiz." dediğini söyledi.

Guiliani'nin başkanlığı döneminde resmi görevde olan yetkililer, "Onun Türk hükümeti adına ABD'ye karşı lobi faaliyetleri yürüttüğü konusunda da endişelerimiz vardı." dedi. Giuliani, Trump'ın siyasi rakiplerini soruşturması için Ukrayna'ya baskı yapma çabaları nedeni ile şu anda inceleme altında.

Öte yandan eski New York Belediye Başkanı Rudolph W. Giuliani, Reza Zarrab'ın da avukatlığını yapmıştı.