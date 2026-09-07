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Gündem Bolivya'da patlama faciasında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 7'ye çıktı!
Gündem

Bolivya'da patlama faciasında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 7'ye çıktı!

Yeniakit Publisher
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Bolivya'da patlama faciasında can kaybı artıyor: Ölü sayısı 7'ye çıktı!

Bolivya'da havai fişek malzemelerinin saklandığı askeri tesiste meydana gelen patlamada can kaybı 7'ye yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 4 Eylül’de başkent La Paz'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Viacha şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri tesiste meydana gelen patlamada can kaybı arttı.

Bolivya Kara Kuvvetleri Komutanı Hector Alarcon, düzenlediği basın toplantısında, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiğini belirterek, 7 kişiden ise hâlâ haber alınamadığını aktardı. Alarcon, "Önceliğimiz, hâlen kayıp olan silah arkadaşlarımızı bulmak ve ailelerine mümkün olan en kısa sürede bilgi vermek" dedi.
Bolivya Sağlık Bakanı Marcela Flores ise patlamada yaralanan 84 kişiden 31’inin hâlâ hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

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Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira, patlamanın nedeninin araştırıldığını ancak olayın, askeri tesiste depolanan patlayıcıların uygunsuz şekilde taşınması veya kullanılması sonucu meydana gelen bir kaza gibi göründüğünü ifade etti. Paz, "Silahlı Kuvvetlerimiz, yalnızca er ve subayların değil, askeri üslere yakın bölgelerde yaşayanların da güvenliğini artırmak için protokollerini ve gerekli tüm önlemleri gözden geçiriyor" ifadelerini kullandı.

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