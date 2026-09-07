Küresel finans dünyasında flaş istifa! Dijital bankacılık devi Atom Bank’ta 12 yıllık patron koltuğu bıraktı!

Mark Mullen, Atom Bank’ın holding şirketi Atom Holdco plc’nin CEO görevinden ayrıldı. Ayrılık Perşembe günü itibarıyla geçerli oldu. Şirket bir basın açıklaması yayınladı.

Şirketin mali işler direktörü Andrew Marshall, 4 Eylül’de geçici CEO görevini üstlendi. Mullen, 2026 yılı sonuna kadar Marshall’a ve şirkete destek vermeye devam edecek.

Yönetim kurulu, kalıcı bir halef arayışına başladı. Açıklama daha sonraki bir tarihte yapılacak.

Mullen, Atom’u 12 yıl önce kurdu. Dijital bankanın İngiltere pazarındaki operasyonlarına liderlik etti. Yönetim Kurulu Başkanı Lee Rochford bir açıklama yaptı. Rochford, zamanlamanın yeni liderlik için uygun olduğu konusunda Mullen ile hemfikir olduklarını belirtti. Yeni liderlik, şirketin bir sonraki aşamasına rehberlik edecek.

Mullen açıklamada şunları söyledi: "12 yıllık CEO görevinden sonra Atom’un liderliğini devretmeye karar verdim. Bu işi kurmak bir ayrıcalıktı. Birlikte başardıklarımızla son derece gurur duyuyorum."

Marshall, Atom’da 10 yıldır çalışıyor. Yeni görevinde müşteri hizmetlerine odaklanacağını söyledi. Büyüme fırsatlarını takip edecek.

Rochford, Mullen’a teşekkür etti. İşi kurduğundan beri yaptığı katkıları vurguladı. Dijital bankacılık operasyonlarındaki liderliğine dikkat çekti. Başkan, geçici CEO olarak Marshall ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Şirket, liderlik değişikliğinin nedenlerini açıklamadı. Kalıcı CEO arayış süreciyle ilgili detay vermedi.