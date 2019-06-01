New Jersey'de Kadir Gecesi idrak edildi ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idraik etmek için camilere akın etti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar Kadir Gecesi'ni idrak etmek için camilere akın etti. Bergen Diyanet Camisi'nin organize ettiği sokak iftarında bir araya gelen yüzlerce Müslüman ve gayrimüslim birlikte iftar açtı. Ezana müsaade edilmedi Ezan sesinin dışarı verilmediği New Jersey'de, iftar nedeniyle canlı ezan okunmasına da müsaade edilmedi. İftar yemeğinin ardından çocuklara yönelik İngilizce Hacivat-Karagöz oyunu gösterisi düzenlendi. Camiyi dolduran Müslümanlar, teravih namazının ardından İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

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