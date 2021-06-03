Nevzat Tarhan’dan LGS adaylarına tavsiye: Sonuca değil, sürece odaklanılmalı

Yüz binlerce öğrenci, pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ter dökecek. Sınava girecek gençlere Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan önemli tavsiyeler geldi.

Çocuk doğru yönlendirilmeli

Tarhan, LGS için geri sayımın devam ettiğini belirterek, “Bu dönemde anne ve babanın çok dikkatli olup çocuğu doğru yönlendirmesi gerekiyor” dedi. “Anne ve babanın kaygısı bulaşıcıdır” ifadesini kullanan Tarhan, şöyle devam etti: “Çocukta sorumluluk duygusu yüksek mi yoksa sorumluluk duygusu düşük mü? Evvela bu soruya yanıt aranmalı. Sorumluluk duygusu yüksek olan çocuk ile az olana yaklaşım da farklıdır. Ama genellikle çocukların birçoğu sorumluluk hissediyor. Sorumlulukları yüksek olan bir çocuğa ‘Oğlum veya kızım ders çalışmazsan da olur. Mühim olan sensin, senin sağlığın’ dediğiniz zaman çocuklar çok bunalır. Çocuğun zaten sınavla ilgili kaygısı var, beklentisi var, korkusu var. Böyle durumlarda korkusu olan bir kişiyi kaçıyorsunuz. Çocuk ‘Eyvah demek ki benim sınavı yapamama durumum var ki annem ve babam böyle konuşuyor’ diye kaygılanır.

Soru çözmek gerekiyor

Gelinen aşamada veli, çocuğun sınav kaygısını önlemek için sürece odaklanmasını tavsiye ediyor. Oysaki sınava kadar olan bu dönemde sonuca değil de sürece odaklanması lazım. Sınav sonucuna odaklanmak insanın kontrol edemeyeceği bir şeydir. Kontrol edemeyeceği bir şeye yoğunlaşınca kaygı yükselir.” Tarhan, adayların sınava kadar 100, 200 ya da 300 soru çözmeleri gerektiğini kaydetti.

LYS gibi sınavlarda çok büyük hedefler koymanın sonuç odaklı düşünceden kaynaklandığına dikkat çeken Tarhan, şunlara işaret etti:

Başarıya bakılmalı

“İlk 10 bine girme hedefi koymak genci baskı altına almak demektir. Genç burada ‘İlk 10 bine giremezsem ne olacak?’ demeye başlıyor. ‘Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım, benim görevim bu ama kaç bine girerim onu bilemem. İnşallah 10 bine girerim ya da 50 bine girerim’ gibi bir hedef koyabilir kendine. Ama sabahtan akşama kadar sürekli sonucu düşünürse o öğrenci sınavda panik yapıyor. Burada çocuğun ya da gencin deneme sınavındaki başarılarına bakması gerekiyor. ‘Deneme testlerinde ilk 10 bine girebiliyorum. Ben daha önce deneme testinde şu puanı aldım, bunu da yapabilirim. Başarılı olmamam için hiçbir sebep yok’ şeklinde düşünürse kaygısı azalır. Yani hazırlıklı olan kişinin böyle durumlarda kaygısı azalır.”