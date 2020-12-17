Nevzat Özsoy kimdir, nerelidir? Yargıtay AYM üyesi adayı Nevzat Özsoy

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atanacak isim için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlarına göre, 8.Ceza Dairesi üyesi Nevzat Özsoy, AYM üyeliğine aday olarak gösterildi. Peki Nevzat Özsoy kimdir, nerelidir?

Nevzat Özsoy kimdir,

01.05.1966 tarihinde Silifke'de doğmuştur. Silifke Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, askerliğini Etimesgut'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özsoy; sırasıyla İskenderun ve Solhan Cumhuriyet Savcılığı, Karaisalı Hâkimliği, Yargıtay Tetkik Hâkimliği ve İzmir Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Nevzat Özsoy, halen Yargıtay Onaltıncı Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Özsoy, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır. Çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Özsoy, evli ve iki çocuk babasıdır.