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‘Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde Bir Ömür’ adlı kitabın lansmanı gerçekleştirildi

Nevzat Özgörkey Su (NEVSU) Vakfı tarafından hazırlanan "Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde Bir Ömür" adlı kitabın lansmanı, Özgörkey Ailesi, NEVSU Vakfı temsilcileri, dostları ve Özgörkey Holding bünyesinde yer alan ETAPAK Ambalaj çalışanlarının bir araya geldiği etkinlikte gerçekleştirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
‘Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde Bir Ömür’ adlı kitabın lansmanı gerçekleştirildi

Nevzat Özgörkey Su (NEVSU) Vakfı tarafından hazırlanan "Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde Bir Ömür" adlı kitabın lansmanı, Özgörkey Ailesi, NEVSU Vakfı temsilcileri, dostları ve Özgörkey Holding bünyesinde yer alan ETAPAK Ambalaj çalışanlarının bir araya geldiği etkinlikte gerçekleştirildi.


Türkiye’nin önemli sanayicilerinden merhum Nevzat Özgörkey’in hayat hikayesini anlatan kitabın tanıtım etkinliği, 29 Ağustos 2019 tarihinde İzmir Çiğli’de bulunan Etapak Ambalaj Fabrikası’nda yapıldı. Cemal Özgörkey, Armağan Özgörkey ve Özlem Adalı’nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte Etapak Ambalaj çalışanlarına "Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde Bir Ömür" adlı kitap hediye olarak dağıtıldı. Etkinlik sunumunu Burak Koçer gerçekleştirirken, lansmanda NEVSU Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Adalı, gazeteci ve yazar Volkan Karsan söz alarak duygularını ve anılarını misafirler ile paylaştı.


Kitap Türk Sanayisi’nin geçmişine de ışık tutuyor


Merhum Nevzat Özgörkey’in hayat hikayesini anlatan kitap; aile kökenlerini, Nevzat Bey’in İzmir’deki ilk girişimlerini, Milangaz, Efes Pilsen, Coca-Cola gibi önemli markaların Türkiye’deki kuruluş ve yatırım hikayelerini okuyucular ile buluşturuyor. Gerek ailenin gerek Türk ticari hayatının köşe taşlarına dair daha önce yayımlanmış fotoğrafların yer aldığı kitap, Nevzat Özgörkey’in çalışma arkadaşları ve dostlarının röportajlarını da içeriyor.


Eğitim, sağlık ve sanat alanında toplumsal projelere destek


Nevzat Özgörkey’in anısına kurulan NEVSU Vakfı, faaliyet alanı olarak Nevzat Bey’in aile köklerinden iş hayatına kadar her konuda hayatının merkezinde yer alan "su" temasını belirledi. NEVSU Vakfı, Türkiye’nin su kaynaklarını gelecek nesiller için korumaya yönelik projeler geliştiriyor ve bu amaca yönelik çalışmaları destekliyor. NEVSU Vakfı ayrıca, 2019 yılının Ağustos ayında Stanford Üniversitesi Tasarım Enstitüsü öğretim üyeleri tarafından, Türkiye’nin çeşitli illerinden seçilen fen, matematik ve bilişim teknolojileri alanında görevli öğretmenlere “Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme” konulu eğitim verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na sponsorluk desteği sağladı.


Nevzat Özgörkey, iş hayatına çok genç yaşlarda motor ithalatı ticareti ile başladı, daha sonra uzun yıllar Milangaz’ın Ege ve Akdeniz distribütörlüğünü yaptı. Uzun yıllar Efes Pilsen Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Nevzat Özgörkey, ortakları ile birlikte 1967 yılında Coca-Cola’nın İzmir tesislerini İmbat Meşrubat Sanayi adı altında kurmuş ve bugünkü adıyla Coca-Cola İçecek şirketlerinin temellerini attı.1982 yılında Antalya’da, 1986’de İzmir Kemalpaşa’da, 1990’da Işıkkent’te, 1992 - 1993’de Romanya’da iki tane olmak üzere 6 fabrikayı devreye sokarak Coca-Cola’nın 1968 - 1998 yılları arasında tüm Ege ve Akdeniz operasyonlarını yürüten şirketlerde Başkan Vekili görevini üstlendi. Ayrıca, 1992’de bugün Özgörkey Holding A.Ş.’nin önemli iş kollarından olan plastik, 1993’te de meyve suyu konsantresi yatırımlarını yaptı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
  1. kitap
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