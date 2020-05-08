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Spor

Nevzat Demir Tesisleri’ne dezenfekte kabini yerleştirildi

Beşiktaş’ta, korona virüs salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:51:29 -
Nevzat Demir Tesisleri’ne dezenfekte kabini yerleştirildi

Beşiktaş’ta, korona virüs salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.


Beşiktaş, korona virüs salgınına önlem almak amacıyla önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirdi. Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, pandeminin tesis hayatına yansımaması için otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.

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