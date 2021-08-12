“NEVÜ, ülkemizin seçkin üniversiteleri arasında”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girerek üniversite tercih aşamasında olan adaylara yönelik bir mesaj yayınladı. Mesajında, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de sağladığınız başarı neticesinde üniversite tercih aşamasına geçmiş olmanızdan dolayı sizleri kutluyor, hepinize öncelikle sağlık ve başarılar diliyorum” diyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, öğrencilere, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini etraflıca araştırarak üst tercih sıralamalarına almaları çağrısında bulundu. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kıymetli Adaylarımız, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de sağladığınız başarı neticesinde üniversite tercih aşamasına geçmiş olmanızdan dolayı sizleri kutluyor, hepinize öncelikle sağlık ve başarılar diliyorum. Kişisel gelişim ve meslek kazandırmanın en önemli aşaması olan üniversite eğitimine başlamanın eşiğine ulaştığınız bu süreçte; üniversite ve alan tercihlerinin ne kadar önemli olduğunun bilinci ile hareket edeceğinize inanıyorum. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek yüksekokulları ile tercih edilme oranları oldukça yüksek, ülkemizin seçkin üniversiteleri arasındadır. Üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimiz; bir yandan tercih ettikleri alanlarda uzmanlaşarak meslek sahibi olurlarken diğer yandan üniversitemizin dünya standartlarında gelişmiş alt yapısı ve tesisleri sayesinde bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kendilerini geliştirme imkânlarına sahiptirler.”

Kurumsal web sitesi

Üniversite hakkında başlıklar halinde bilgi notu paylaşan ve tercih yapacak adaylara daha ayrıntılı bilgi için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurumsal web sitesini (www.nevsehir.edu.tr) ve sosyal medya hesaplarını (www.facebook. com/nevukurumsal, https://twitter. com/nevukurumsal, https://www. youtube.com/user/NevsehirUniversite, https://twitter.com/nevukurumsal,) takip etmelerini tavsiye eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, mesajının devamında “Değerli Adaylarımız, hayatınızın en önemli tercihlerinden biri ile karşı karşıya bulunduğunuz bu süreçte; Kapadokya’nın merkezinde yer alan Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarından biri olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini etraflıca araştırarak üst tercih sıralamalarınıza almanızı temenni ediyor, en iyi dileklerimi sunuyorum” diye ifade etti.

Nevşehir il merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait toplam kapasitesi 3681 kişi olan 4 tane kız öğrenci yurdu ve toplam kapasitesi 980 kişi olan 2 tane erkek öğrenci yurdu hizmet vermektedir. İlçelerde ise toplam kapasitesi 1193 kişi olan 4 tane kız öğrenci yurdu ve toplam kapasitesi 603 olan 3 tane erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır.

10 Fakülte

9 Meslek Yüksekokulu

1 Yüksekokul

4 Enstitü

19 araştırma Merkezi

50 Öğrenci Kulübü

10 Öğrenci Topluluğu