Nevşin Mengü’ye ayar: Barda iki kadehten sonra her anlatılana inanmayın

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Türkiye ile Avrupa ülkeleri kapışmasında her daim bir kılıfını bulup Avrupalıların safında yer alan gazeteci Nevşin Mengü, İzlanda olayında sert kayaya çarptı. Milli Takım oyuncularımıza yönelik İzlanda’nın centilmenlik dışı tutumuna anlamadığı havacılık kuralları üzerinden kılıf uydurmaya çalışan Mengü’ye, işin uzmanından ders gibi cevap geldi.

Havacılıktan anlamıyor artistlik yapıyor

İçimizdeki İzlandalı Nevşin Mengü, Twitter adresinden İzlandalıların terbiyesiz tutumlarını savunmak için şu mesajları paylaştı:

“İzlanda'da Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan herif salağın teki eyvallah. yalnız İzlanda'yı kınarken atlamamız gerek bir detay var. Milli takımın bekletilme sebebi, uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması. Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Bir kural varsa kurala uyulmalı, kuralları çiğneyerek, biz yaparız oldularla, haklıyken haksız duruma düşeriz.”

Nevşin Mengü’nün İzlandalıları savunan bu mesajlarına cevap, bir dönem THY Avrupa bürolarında müdürlük yapmış olan Cem Sahir İslam’dan geldi.

Konya uluslararası uçuşlara açık bir havalimanıdır

İzlanda savunucusu Nevşin Mengü’nün hezeyanlarına cevap veren Cem Sahir İslam, Twitter adresinden paylaştığı bilgiselde, Mengü’nün gerçek dışı iddialarına şu mesajlarla cevap verdi:

1. Konya, onaylı ve uluslararası uçuşlara açık, gümrüklü bir havalimanıdır. İskandinav ülkelerinde çalışan, özellikle Kulu’lu gurbetçilerimiz, yazları charter ve tarifeli seferlerle kullanır.

2. Daha geçen gün Paris’ten kalkan Fransız milli takımı uçağı doğrudan Konya’ya inebildi.

3. Bu tip özel uçuşlarda bu spektrum zaten daha da geniştir; bazen küçük bir askeri alandan bile kalkış yapılır.

4. Bir uçak “haydi ben uçuyorum” deyip uçamaz. Rotası, kalkış ve iniş alanları ve acil durumda kullanacağı yedek meydanları hava trafik sistemine işlenir.

Burada bir kabızlık varsa İzlanda tarafındadır

Milli Takım oyuncularımıza karşı yapılan centilmenlik dışı bekletme olayının Türkiye’den kaynaklanmadığını vurgulayan İslam, “5.Burada bir kabızlık varsa İzlanda tarafındadır; üstelik İzlanda’nın bu tip Türk özel uçuşlarıyla ilgili geçmişten gelen tecrübesi vardır, bir ara anlatırım.” ifadelerini kullandı.

İki kadehten sonra her anlatılana inanmayın

Cem Sahir İslam, İzlanda savunucusu Nevşin Mengü’ye cevap niteliğinde paylaştığı floodun son mesajında, Mengü’nün gazetecilik anlayışını da şu ifadelerle iğneledi:

“6.Barda iki kadehten sonra her anlatılana inanmayın, özellikle havacılık konusunda; yok Yani düzeltirken biz yoruluyoruz.”