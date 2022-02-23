Nevşin Mengü'nün kardeşinden Ümit Özdağ'a soğuk duş!
Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi kurucularından Burak Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinin tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Zafer Partisi kurucularından Burak Mengü yaptığı paylaşımda, “Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesi bulunduğum Zafer Partisindeki tüm görevlerimden bugün itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, CHP eski milletvekili Şahin Mengü’nün oğlu, Nevşin Mengü‘nün kardeşi avukat Burak Mengü, Ümit Özdağ‘ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi’nde Başkanlık Divanı’na atanmıştı.