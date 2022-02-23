  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Nevşin Mengü'nün kardeşinden Ümit Özdağ'a soğuk duş!
Siyaset

Nevşin Mengü'nün kardeşinden Ümit Özdağ'a soğuk duş!

Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi kurucularından Burak Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinin tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 16:36:00 -
Nevşin Mengü'nün kardeşinden Ümit Özdağ'a soğuk duş!

Zafer Partisi kurucularından Burak Mengü yaptığı paylaşımda, “Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesi bulunduğum Zafer Partisindeki tüm görevlerimden bugün itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, CHP eski milletvekili Şahin Mengü’nün oğlu, Nevşin Mengü‘nün kardeşi avukat Burak Mengü, Ümit Özdağ‘ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi’nde Başkanlık Divanı’na atanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay