Nevşin Mengü'nün dua hazımsızlığına Perinçek'ten manidar cevap
TOGG'un fabrika açılışına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile gazeteci Nevşin Mengü arasında sosyal medyada dua polemiği yaşandı.
TOGG fabrikasının açılış törenine katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer davetlilerle birlikte sahnede dua etti. Ajansların geçtiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Nevşin Mengü, "Perinçek'e bunu eden hayat, sana bana ne etmez" diye yazdı.
Bu paylaşımı alıntılayan Doğu Perinçek ise Mustafa Kemal'in Birinci Meclis'in açılışındaki fotoğrafını paylaştı.