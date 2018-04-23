Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler

Birgün Gazetesi yazarı Nevşin Mengü sosyal medya hesabından 23 Nisan etkinliğine katılan başörtülü bir kızın fotoğrafını paylaşarak içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Nevşin Mengü Twitter'dan başörtülü bir kız çocuğunun fotoğrafını "Doğar doğmaz kapatın bebekleri bari oldu olacak" mesajıyla paylaştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşım sonrası Mengü'ye sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Skandal paylaşım sonrası takipçiler Mengü'yü İslam düşmanlığı yapmakla suçladı.

İşte o tepkilerden bazıları;