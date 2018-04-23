Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler

İslam düşmanlığıyla tanınan sözde gazeteci Nevşin Mengü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adeta nefret kustu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:53
Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler

Birgün Gazetesi yazarı Nevşin Mengü sosyal medya hesabından 23 Nisan etkinliğine katılan başörtülü bir kızın fotoğrafını paylaşarak içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Nevşin Mengü Twitter'dan başörtülü bir kız çocuğunun fotoğrafını "Doğar doğmaz kapatın bebekleri bari oldu olacak" mesajıyla paylaştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşım sonrası Mengü'ye sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Skandal paylaşım sonrası takipçiler Mengü'yü İslam düşmanlığı yapmakla suçladı.

İşte o tepkilerden bazıları;

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:53
  1. Nevşin Mengü

YORUM YAZ

  • Hakkı çavdarHakkı çavdar58 dk önce
    Sende doğar doğmaz kıçını açsın hala kıçın açık vasvisde neredeyse yarısı görünüyor kimse neden açıyorsun demiyor ama genede yetmiyor herkes açsınistiyor hadi ordan ...şıllak.biryerin sıkıyorsa verbeni Mahkemeye
  • MardinliMardinli1 sa önce
    Sana ne kahpe sen başını açıyorsun kimse sana bir şey diyiyormu utanmaz leş
  • EfkanEfkan1 sa önce
    Sana ne iğrenç abidesi senin din'in sana benim dini'm banaiçin cehennem irin'i dolu kendini medeni zanneden tek dişi kalmış canavar kadın
  • SinanSinan1 sa önce
    Evet doğar doğmaz da kapatırız biz edepliyiz cünkü, sana niye battı bu durum pkk sevici karı?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'den Almanya'ya nota
  1. Türkiye'den Almanya'ya nota
  2. ABD'den Türkiye sınırına hava üssü!
  3. Putin Macron'la görüştü!
  4. Yunanistan Türkiye'ye takas yanıtı
  5. Bay Kemal'den meclisi karıştıran çıkış!
  6. HÜDA PAR, YSK'ya başvurdu!
  7. Avrupa ülkesine büyük şok! Grevler..
  8. İngilizler Türkiye'ye akın etti:..
  9. Kayserili aklı: "Telefona değil yola..
  10. 3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
  11. Başakşehir'de şok! Arda'nın yeni..
  12. İP'li Halaçoğlu'ndan olay paylaşım:..
  13. Halep’teki Ermenilerin Türk düşmanlığı!
  14. ABD Kongresi sözde ‘Ermeni Soykırımı’..
  15. Akıllı telefon kullanıcılarına..
  16. Bayburt'ta vali koltuğu engelli..
  17. Aile boyu hırsızlığa polis baskını!
  18. 5 MHP'linin İYİ Parti'ye geçeceği..
  19. İlk günden mecliste İP krizi
  20. Olaylı derbi sonrası gözaltı sayısı..
İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!