Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeye destek

Tunus'ta Türkiye dostu hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa destekli darbe ile feshedildi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yanına askerleri de alarak televizyona çıktı ve canlı yayında Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını söyledi.

Darbenin ardından Tunuslular sokağa döküldü. Halk, hükümete destek vermek için gösteriler düzenledi.

Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi, Tunus'ta da halkın azınlığı darbeye destek verdi.

Türkiye'de 2015 senesinde askeri darbe yapmaya çağıran laikçi Nevşin Mengü, Tunus'taki darbeden memnun oldu. Mengü, Tunus'ta azınlığın yaptığı kutlamayı paylaşarak, halkın darbeyi desteklediği algısı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Mengü, "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de darbe çağrısı yapmıştı

2015 seçimlerinden sonra AK Parti'nin zaferini hazmedemeyen Nevşin Mengü darbe çığırtkanlığı yaparak şunları söylemişti:

"Şu aralar durum ne, bugünler de geçer gerçi ama, şu aralar sığlık prim yapıyor, hakaret etme, belden aşağı vurma prim yapıyor. Lümpenin iktidarı, terbiyesizliğin iktidarı, edepsizliğin iktidarı... Böyle bir dönem yaşıyoruz. Bilemiyorum, bu ülke o sihirli çizmeleri giyip uçacak mı bilemiyorum. Ama Çetin Altan da öyle diyordu son yazısında. Enseyi karartmayın diyordu. Enseyi karartmaya hiç gerek yok. Bugünler de geçer."