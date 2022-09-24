Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na zor soru: Nasıl ikna edeceksin kardeşim?

Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için yana yakıla kendisine destek arayan ancak 6'lı Masa'dan bir türlü istediği karşılığı bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine hitaben "Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine yönelik yaptığı bu çağrı, televizyon ekranlarındaki birçok tartışma programında masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığa aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, "Ben de şu soruyu sorayım. Kendi partisini ikna edemeyen, bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Daha siz kendi partinizi ikna edemediyseniz bütün Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz ya" diye konuştu.